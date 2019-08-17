За получение взятки в Симферополе перед судом предстанет бывший чиновник

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-17T15:05:17+03:00

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Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы подтвердить причастность бывшего руководителя проектов ГКУ «Инвесстрой Республики Крым» во взяточничестве.

Бывший чиновник требовал от одной из подрядных организаций 300 000 рублей. За эти деньги он был готов согласовать и подписать все акты выполненных работ. Работы, к слову, - строительство сетей электроснабжения Белогорского района и микрорайона «Луговое-2» в Симферополе.Тем не менее, стороны договорились о передаче денег.

- После получения денежных средств он был задержан в ходе совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Крым.

Следствие в полной мере доказало причастность бывшего «управленца» к легкой наживе. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Бывшему чиновнику светит статья №290 УК РФ "Получение взятки".

ИСТОЧНИК KP.RU