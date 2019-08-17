2019-08-17T15:47:28+03:00
Политика

Глава администрации города Саки Андрей Ивкин ушел в отставку

По официальной версии – по состоянию здоровья
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Депутаты одобрили заявление Андрея Ивкина о досрочном прекращении полномочий. Фото официальной группы "Администрация г. Саки" во "Вконтакте".Депутаты одобрили заявление Андрея Ивкина о досрочном прекращении полномочий. Фото официальной группы "Администрация г. Саки" во "Вконтакте".
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16 августа на внеочередной сессии Сакского горсовета депутаты одобрили заявление Андрея Ивкина об отставке с поста главы администрации. Ивкин написал заявление по собственному желанию: у него обострились проблемы с суставами.

- Андрей Николаевич прошел обследование, которое показало серьезную проблему с суставами, - рассказала замглавы администрации Елена Минакова. - Он планировать доработать до выборов, но, к сожалению, случилось то, что случилось. Сейчас Андрей Николаевич ложится в больницу.

По словам Минаковой, отставка Андрея Ивкина не связана с жалобами на затянувшийся ремонт дорог. По данным пресс-службы администрации Сак, у главы Крыма претензий к Ивкину нет, и, несмотря на отставку, он остается в резерве Аксенова. Правда, количество негативных комментариев сакчан говорит о том, что вопросы у населения к бывшему мэру остались.

ВРИО главы города Саки Михаил Афанасьев. Фото пресс-службы администрации Саки.

ВРИО главы города Саки Михаил Афанасьев. Фото пресс-службы администрации Саки.

ВРИО главы Сак назначен Михаил Афанасьев. До ухода Ивкина - замминистра труда и соцзащиты Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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