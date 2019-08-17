Музей Старого Крыма опубликовал экспонаты 14 века

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-17T18:09:44+03:00

Серьги, которые пролежали в земле более 500 лет.

Многие артефакты были обнаружены всего пару недель назад

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Серьги, детали медресе, фрагмент внутреннего декора мавзолея – все это найдено на территории средневекового городища Солхат-Къырым и его окрестностях. Многие находки обнаружены совсем недавно. При том, что раскопки здесь ведутся более 40 лет.

- Многие экспонаты найдены буквально пару недель назад и впечатляют своей красотой, - написал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек в Facebook. - Например, уникальные серьги, принадлежавшие знатной женщине. Это тончайшая ювелирная работа мастера конца XIV - начала XV веков.

Серьги обнаружили в склепе при раскопе мавзолея городища Солхат. Оно было разграблено, но серьги остались нетронутыми. Старокрымская археологическая экспедиция Эрмитажа представила и детали медресе и два фрагмента балкона минарета мечети Узбека и многое другое.

Территория раскопок

- Считаю, что это хорошее начало. Надеюсь, мы ещё увидим немало находок, которыми сможем по праву гордиться, и они будут выставлены на обозрение широкой общественности, - написал Бальбек.

ИСТОЧНИК KP.RU