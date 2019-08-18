Из-за высокой пожарной опасности в Ялте до 30 сентября запретили охотиться
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, в котором запретил в Ялте осуществление охоты до 30 сентября. Это связано с высокой пожарной опасностью в регионе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства.
- Запретить осуществление любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории муниципального образования городской округ Ялта сроком до 30 сентября 2019 года включительно, - указано в документе.
Кстати, в Крыму до 22 августа объявили чрезвычайную пожарную опасность.
В связи с этим запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
ИСТОЧНИК KP.RU