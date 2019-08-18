2019-08-18T15:53:41+03:00
Общество

Из-за высокой пожарной опасности в Ялте до 30 сентября запретили охотиться

Указ подписал глава Крыма
Александра КОРШУНОВА
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Необходимо соблюдать и другие меры предосторожностиНеобходимо соблюдать и другие меры предосторожностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, в котором запретил в Ялте осуществление охоты до 30 сентября. Это связано с высокой пожарной опасностью в регионе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства.

- Запретить осуществление любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории муниципального образования городской округ Ялта сроком до 30 сентября 2019 года включительно, - указано в документе.

Кстати, в Крыму до 22 августа объявили чрезвычайную пожарную опасность.

В связи с этим запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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