Недалеко от Ялты туристов чуть не унесло в открытое море на катамаране

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-18T17:37:41+03:00

Нужно соблюдать правила поведения на воде Фото: Михаил ФРОЛОВ

К счастью, на помощь вовремя подоспели спасатели

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В районе поселка Кастрополь, недалеко от Ялты, группу из пяти человек уносило в открытое море на катамаране. Они самостоятельно не могли доплыть до берега.

К ним на помощь выдвинулись спасатели.

Пострадавших с помощью буксира доставили на берег.

- Медицинская помощь никому не понадобилась. Со спасенными туристами, была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения на водных объектах Крыма, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Внимание!

Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

- купайтесь только в разрешенных местах;

-не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не ныряйте в незнакомых местах - на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах;

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва.

ИСТОЧНИК KP.RU