Недалеко от Ялты туристов чуть не унесло в открытое море на катамаране
В районе поселка Кастрополь, недалеко от Ялты, группу из пяти человек уносило в открытое море на катамаране. Они самостоятельно не могли доплыть до берега.
К ним на помощь выдвинулись спасатели.
Пострадавших с помощью буксира доставили на берег.
- Медицинская помощь никому не понадобилась. Со спасенными туристами, была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения на водных объектах Крыма, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Внимание!
Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:
- купайтесь только в разрешенных местах;
-не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не ныряйте в незнакомых местах - на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах;
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва.
ИСТОЧНИК KP.RU