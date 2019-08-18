2019-08-18T17:37:41+03:00
Общество

Недалеко от Ялты туристов чуть не унесло в открытое море на катамаране

К счастью, на помощь вовремя подоспели спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Нужно соблюдать правила поведения на водеНужно соблюдать правила поведения на водеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В районе поселка Кастрополь, недалеко от Ялты, группу из пяти человек уносило в открытое море на катамаране. Они самостоятельно не могли доплыть до берега.

К ним на помощь выдвинулись спасатели.

Пострадавших с помощью буксира доставили на берег.

- Медицинская помощь никому не понадобилась. Со спасенными туристами, была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения на водных объектах Крыма, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Внимание!

Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

- купайтесь только в разрешенных местах;

-не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не ныряйте в незнакомых местах - на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах;

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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