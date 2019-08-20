В Керчи мужчина сжег парализованную престарелую мать
В Керчи 11 августа нашли останки пожилой женщины. Труп обнаружили, когда тушили пожар в квартире на улице Голощапова.
Было проведено расследование, несмотря на то, что признаков насильственной смерти не было. Оказалось, что в квартире жила парализованная пенсионерка вместе с сыном. 43-летний отпрыск и устроил пожар, а его мать не смогла выбраться, сообщил "КП-Крым" собственный источник.
Известно, что мужчина был безработным, его раньше судили за кражу. В Следственном комитете уже возбуждено уголовное дело за убийство. Он признался в содеянном. По пункту «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU