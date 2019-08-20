Улицу Гоголя в Севастополе ремонтируют по ночам
Власти города взялись за ремонт одного из самых загруженных дорожных участков Севастополя. Новый асфальт должен появиться на улице Гоголя, где разделяются потоки из центра на улицу Хрусталева и проспект Генерала Острякова. Все работы подрядчик обязуется проводить преимущественно ночью.
- Севастопольский «Автодор» будет ремонтировать дорогу ежедневно с 19 по 27 августа, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя. - В это время с 00:00 до 05:00 движение транспортных средств будет ограничено по одной полосе.
По контракту, «Автодору» предстоит заменить бордюры, люки и плиты перекрытия смотровых колодцев. После этого подрядчик уберет старый асфальт,чтобы уложить новый. Свежее покрытие появится на проезжей части и тротуарах. Эти работы стоят городу порядка 10 млн. рублей.
Подобный ремонт, как пишет пресс-служба правительства Севастополя, ведется еще на 15-ти участках города.
ИСТОЧНИК KP.RU