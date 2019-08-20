2019-08-20T09:25:30+03:00
Общество

Улицу Гоголя в Севастополе ремонтируют по ночам

Подрядчик обязуется за неделю привести дорогу в порядок
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Подрядчик должен уложить почти 8 тысяч квадратных метров нового асфальта. Фото пресс-службы правительства Севастополя.Подрядчик должен уложить почти 8 тысяч квадратных метров нового асфальта. Фото пресс-службы правительства Севастополя.
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Власти города взялись за ремонт одного из самых загруженных дорожных участков Севастополя. Новый асфальт должен появиться на улице Гоголя, где разделяются потоки из центра на улицу Хрусталева и проспект Генерала Острякова. Все работы подрядчик обязуется проводить преимущественно ночью.

- Севастопольский «Автодор» будет ремонтировать дорогу ежедневно с 19 по 27 августа, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя. - В это время с 00:00 до 05:00 движение транспортных средств будет ограничено по одной полосе.

По контракту, «Автодору» предстоит заменить бордюры, люки и плиты перекрытия смотровых колодцев. После этого подрядчик уберет старый асфальт,чтобы уложить новый. Свежее покрытие появится на проезжей части и тротуарах. Эти работы стоят городу порядка 10 млн. рублей.

Подобный ремонт, как пишет пресс-служба правительства Севастополя, ведется еще на 15-ти участках города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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