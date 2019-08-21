В Минтруде Крыма рассказали, кто еще может пользоваться льготами на проезд
В Крыму с 25 августа в силу вступает новый закон. Согласно ему, расширен список категорий людей, которые имеют право на льготный проезд в Крыму.
Теперь к этой категории отнесены дети-инвалиды, инвалиды и лица, которые их сопровождают.
- Согласно закону, указанным категориям граждан предоставляется льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Крыма, - пояснили в пресс-службе Минтруда РК.
Для того, чтобы получить удостоверение, подтверждающее льготную категорию, нужно обратиться в орган труда и соцзащиты по месту жительства.
Какие документы нужны:
- заявление;
- фото 2,5 x 3 сантиметра;
- копия документа, удостоверяющего личность.
Если человек обращается впервые, то дополнительно нужно предоставить копию медзаключения на детей-инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU