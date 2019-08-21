В Минтруде Крыма рассказали, кто еще может пользоваться льготами на проезд

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-21T08:54:35+03:00

Для получения удостоверения гражданам нужно обратиться в орган соцзащиты по месту проживания Фото: Елена ВАЛИЕВА

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В Крыму с 25 августа в силу вступает новый закон. Согласно ему, расширен список категорий людей, которые имеют право на льготный проезд в Крыму.

Теперь к этой категории отнесены дети-инвалиды, инвалиды и лица, которые их сопровождают.

- Согласно закону, указанным категориям граждан предоставляется льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Крыма, - пояснили в пресс-службе Минтруда РК.

Для того, чтобы получить удостоверение, подтверждающее льготную категорию, нужно обратиться в орган труда и соцзащиты по месту жительства.

Какие документы нужны:

- заявление;

- фото 2,5 x 3 сантиметра;

- копия документа, удостоверяющего личность.

Если человек обращается впервые, то дополнительно нужно предоставить копию медзаключения на детей-инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU