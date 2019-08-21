В Севастополе к декабрю хотят закончить ремонт больницы №5

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-21T12:07:55+03:00

На эти цели выделено 96 миллионов рублей

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Ремонт в больнице №5 в Севастополе планируют закончить к началу декабря. На данный момент выполнено работ на сумму около 30 миллионов рублей.

- Были определенные отставания по финансированию, в прошлом году не финансировался капреп вообще, в апреле этого года деньги доведены, и сейчас активно работы ведутся работы, - сообщил изданию ForPost и.о. главы департамента капстроя Сергей Смирнов.

По его словам, подрядчик ООО «АрТель» должен завершить работы до 2 декабря этого года, их общая стоимость - 96 миллионов рублей.

Руководителя компании-подрядчика Александр Жданов сообщил, что главная сложность ремонта состояит в том, что работы ведутся фактически в действующем медучреждении. Потому приходится учитывать интересы пациентов и медицинского персонала.

- Дети ходят целый день, у нас демонтажи происходят, шумные работы ведутся, и нам приходится как-то выкручиваться в этой ситуации, - отметил Жданов.

Также представитель подрядчика отметил, что половина ремонтных работ уже позади - рабочие сделали теплоизоляцию полиликлиники и роддома. Еще предстоит обустройство входных групп, утеплением главного здания больницы и отделения для грудничков.

ИСТОЧНИК KP.RU