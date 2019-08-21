2019-08-21T18:29:53+03:00
Общество

В детских садах и школах Симферополя снизился уровень фальсифицированной продукции

Раньше эта планка достигала 40 процентов
Александра КОРШУНОВА
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Проводятся специальные проверкиПроводятся специальные проверкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В симферопольских школах и детских садах с 40 до 3 процентов снизился уровень фальсификата. В основном это касается молочной продукции.

Как рассказал председатель регионального отделения движения «Объединение потребителей России» в Республике Крым Олег Егоров, сейчас в Интернете, в единой информационной системе, можно найти информацию о тендерах. Их проводят школы и детсады, закупая ту или иную продукцию, пишет «Крымская газета».

- Если мы видим масло и сыр по 200 рублей, то, конечно, никакой натуральной продукции просто не может быть. Поэтому, привлекаем для проверок специалистов Россельхознадзора, Госкомитета по ветеринарии. Отбираются пробы, получаем, естественно, положительный результат и запускаем уже процедуру по 44-ФЗ, - пояснил Егоров.

После заказчику оказывается содействие: его интересы представляют в ФАС, а в судах до занесения в реестр недобросовестных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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