Погода в Крыму на 22 августа: до +33 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-22T07:07:32+03:00

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В Крыму 22 августа до +33 градусов, возможен дождь. Будет дуть северо-восточный ветер до 15 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +32 градусов, переменная облачность. Осадков не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

В Севастополе в четверг до +32 градусов, будет дуть северо-восточный ветер до 14 метров в секунду. Днем без осадков.

На ЮБК 22 августа переменная облачность, местами возможен дождь. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

В Керчи сегодня переменная облачность, но осадков не будет. Ветер будет дуть северо-восточный до 14 метров в секунду. Днем до +31 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU