Погода в Крыму на 22 августа: до +33 градусов и дождь
В Крыму 22 августа до +33 градусов, возможен дождь. Будет дуть северо-восточный ветер до 15 метров в секунду.
В Симферополе сегодня до +32 градусов, переменная облачность. Осадков не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.
В Севастополе в четверг до +32 градусов, будет дуть северо-восточный ветер до 14 метров в секунду. Днем без осадков.
На ЮБК 22 августа переменная облачность, местами возможен дождь. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
В Керчи сегодня переменная облачность, но осадков не будет. Ветер будет дуть северо-восточный до 14 метров в секунду. Днем до +31 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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