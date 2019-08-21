СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-21T18:52:33+03:00

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В Алуште выставили на продажу санаторий «Ветеран» за 174,2 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе распорядительной дирекции, срок подачи заявок на аукцион - 20 августа, а окончание - 9 сентября. Аукцион пройдет 12 сентября в 11.00 на электронной площадке.

Среди имущества, которое выставили на аукцион, есть гаражи нежилые помещения, а также медицинская и бытовая техника, мебель, инструменты. Помимо этого, также продается клуб-столовая, пищеблок, спальный и лечебный корпуса.

Ранее Распорядительная дирекция выставила на продажу имущество гостиницы «Моряк» в Феодосии почти за 30 млн рублей

Ранее в Крыму продали Госдачу Брежнева "Глициния". Также выставлена на продажу гостиницы "Моряк" в Феодосии. За нее хотят выручить 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU