2019-08-21T19:40:47+03:00
Общество

Пьяный водитель в Евпатории протаранил полицейскую машину

Нарушителя задержали
Александра КОРШУНОВА
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Последствия ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Республике КрымПоследствия ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым
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В Евпатории водитель на машине Toyota Land Cruiser не остановился на требование госавтоинспектора. Мужчина набрал скорость и собирался покинуть город.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя, требуя его остановки, но водители никак не реагировал на их требования.

После погоня продолжилась в поле, куда свернул горе-водитель.

- В результате сотрудникам дорожно-постовой службы совместно с нарядом ОМОН удалось заблокировать автомобиль нарушителя. Однако в момент задержания водитель Land Cruiser протаранил патрульную машину и скрылся. При этом полицейские в результате ДТП получили телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.

В итоге 38-летнего нарушителя удалось задержать в районе города Саки. В этот момент в машине находился его 16-летний сын.

Оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен права управления транспортным средством.

В итоге нарушителя арестовали на 13 суток, после этого его привлекут за нарушения ПДД и совершение ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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