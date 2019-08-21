Пьяный водитель в Евпатории протаранил полицейскую машину
В Евпатории водитель на машине Toyota Land Cruiser не остановился на требование госавтоинспектора. Мужчина набрал скорость и собирался покинуть город.
Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя, требуя его остановки, но водители никак не реагировал на их требования.
После погоня продолжилась в поле, куда свернул горе-водитель.
- В результате сотрудникам дорожно-постовой службы совместно с нарядом ОМОН удалось заблокировать автомобиль нарушителя. Однако в момент задержания водитель Land Cruiser протаранил патрульную машину и скрылся. При этом полицейские в результате ДТП получили телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.
В итоге 38-летнего нарушителя удалось задержать в районе города Саки. В этот момент в машине находился его 16-летний сын.
Оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен права управления транспортным средством.
В итоге нарушителя арестовали на 13 суток, после этого его привлекут за нарушения ПДД и совершение ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU