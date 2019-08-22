В Крыму объявили в розыск двух человек: Они напали на мужчину с ножом
Он получил серьезные травмы
Если вы знаете, где находятся эти мужчины, то в полиции просят обратиться по номеру 102. Фото: пресс-службе МВД по РК
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МВД по Республике Крым объявила в розыск двоих мужчин, которые напали на человека с ножом возле причала в поселке Коктебель.
Он получил серьезные травмы.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности тех, кого подозревают в совершении тяжкого преступления. Их объявили в розыск.
ВАЖНО
В совершении преступления подозреваются: Казымов Казым Физулиевич, 12.08.1986 г.р. (проживает в поселке Кировское Республики Крым), Хренов Евгений Олегович, 09.05.1983 г.р. (проживает в Феодосии).
Если вы знаете, где находятся эти мужчины, то в полиции просят обратиться по номеру 102 или по телефону +79994610203.
ИСТОЧНИК KP.RU