2019-08-22T11:04:47+03:00
Общество

В Крыму объявили в розыск двух человек: Они напали на мужчину с ножом

Он получил серьезные травмы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Если вы знаете, где находятся эти мужчины, то в полиции просят обратиться по номеру 102. Фото: пресс-службе МВД по РКЕсли вы знаете, где находятся эти мужчины, то в полиции просят обратиться по номеру 102. Фото: пресс-службе МВД по РК
Изменить размер текста:

МВД по Республике Крым объявила в розыск двоих мужчин, которые напали на человека с ножом возле причала в поселке Коктебель.

Он получил серьезные травмы.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности тех, кого подозревают в совершении тяжкого преступления. Их объявили в розыск.

ВАЖНО

В совершении преступления подозреваются: Казымов Казым Физулиевич, 12.08.1986 г.р. (проживает в поселке Кировское Республики Крым), Хренов Евгений Олегович, 09.05.1983 г.р. (проживает в Феодосии).

Если вы знаете, где находятся эти мужчины, то в полиции просят обратиться по номеру 102 или по телефону +79994610203.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24