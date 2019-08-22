В Балаклаве после падения грузовика в море произошел разлив горючего вещества

СЕГОДНЯ 18:30 2019-08-22T18:31:08+03:00

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После падения грузовика на набережной Назукина в Балаклаве зафиксировали разлив горюче-смазочных материалов.

Как сообщает ForPost, фуру вытащили спасатели ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» той же ночью.

- Работы завершили уже в одиннадцатом часу ночи. Все подняли, но там вылилось много горюче-смазочных материалов, так что теперь экологам работать, - рассказал заместитель директора центра по оперативной работе Владислав Парфенов.

Напомним, 21 августа упал в море грузовик с телескопической стрелой, который вел геолого-геодезические работы. Он не задел катер, пострадавших при ЧП тоже не было.

ИСТОЧНИК KP.RU