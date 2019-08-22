2019-08-22T19:25:44+03:00
Общество

Здание Украинской православной церкви в Симферополе отремонтируют за 14 миллионов рублей

Оно было передано на баланс Минимущества РК в июне этого года
Надежда ДАЦЮК
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Зданию уже давно требуется ремонтЗданию уже давно требуется ремонтФото: Анастасия ЖУКОВА
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В здании Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) на улице Севастопольская, 17 в Симферополе проводится капитальный ремонт. На эти цели выделено 14 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений.

Здание, напомним, перешло в собственность республики в июне после четырех месяцев судебных тяжб.

- Согласно проектной документации, на сегодняшний день ведутся строительные работы, включающие в себя капитальный ремонт фасада здания. На период строительных работ с целью безопасности подрядчиком был установлен временный забор, на котором размещена информация о ведущихся работах, - сообщили "Крымской газете" в Минимущества.

Глава ведомства Анна Анюхина сообщила, что все имущество, оставшееся после выселения религиозной организации, передали под охрану министерства. Никто не обращался в ведомство по поводу его возвращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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