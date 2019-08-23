2019-08-23T07:41:07+03:00
Политика

Корабли Черноморского флота охотятся за подводной лодкой

В учениях участвовали боевые корабли и авиация Черноморского Флота
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МПК "Суздалец". Фото: Официальная группа ВМФ РФ ВКМПК "Суздалец". Фото: Официальная группа ВМФ РФ ВК
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В рамках учений малые противолодочные корабли Черноморского Флота «Муромец» и «Суздалец» выполнили поиск и уничтожение субмарины условного противника. Как и задумывалось по плану учений, экипажи кораблей отработали тактику обнаружения, и непрерывного преследования подводных лодок. Кроме того, матросы и офицеры отточили навыки по уничтожению подводных лодок торпедами и специальными реактивными глубинными бомбами.

В учениях также принимали участие противолодочные вертолеты авиации Черноморского Флота Ка-27ПЛ. Их цель - налаживание взаимодействий в поиске субмарин с кораблями флота.

СПРАВКА КП

Малый противолодочный корабль (сокращённо -МПК) — Согласно сложившейся в Советском Союзе классификации - подкласс противолодочных кораблей. Предназначен для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок противника в прибрежной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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