Корабли Черноморского флота охотятся за подводной лодкой
В рамках учений малые противолодочные корабли Черноморского Флота «Муромец» и «Суздалец» выполнили поиск и уничтожение субмарины условного противника. Как и задумывалось по плану учений, экипажи кораблей отработали тактику обнаружения, и непрерывного преследования подводных лодок. Кроме того, матросы и офицеры отточили навыки по уничтожению подводных лодок торпедами и специальными реактивными глубинными бомбами.
В учениях также принимали участие противолодочные вертолеты авиации Черноморского Флота Ка-27ПЛ. Их цель - налаживание взаимодействий в поиске субмарин с кораблями флота.
СПРАВКА КП
Малый противолодочный корабль (сокращённо -МПК) — Согласно сложившейся в Советском Союзе классификации - подкласс противолодочных кораблей. Предназначен для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок противника в прибрежной зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU