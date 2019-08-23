Из-за сильного ветра двух мужчин на каяках в Крыму унесло в открытое море

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-23T11:41:33+03:00

С начала года в Крыму произошло 98 ЧП на воде. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Изменить размер текста: A A

В Крыму в районе бухты Капсель двух мужчин из-за сильного ветра начало уносить в море. Им срочно понадобилась помощь спасателей.

К месту происшествия на катерах немедленно выдвинулись сотрудники МЧС.

- Во время проведения спасательной операции оба мужчины и плавсредства были подняты на борт, а затем доставлены на берег. С отдыхающими провели разъяснительную беседу о правилах поведения на воде, в частности правила безопасности морского каякинга, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что с начала года произошло 98 ЧП на воде. Благодаря сотрудникам МЧС удалось спасти 106 человек, из них 25 детей.

Основной причиной происшествий остается все-таки человеческий фактор. То есть, не соблюдение простых правил безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU