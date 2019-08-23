Из-за сильного ветра двух мужчин на каяках в Крыму унесло в открытое море
В Крыму в районе бухты Капсель двух мужчин из-за сильного ветра начало уносить в море. Им срочно понадобилась помощь спасателей.
К месту происшествия на катерах немедленно выдвинулись сотрудники МЧС.
- Во время проведения спасательной операции оба мужчины и плавсредства были подняты на борт, а затем доставлены на берег. С отдыхающими провели разъяснительную беседу о правилах поведения на воде, в частности правила безопасности морского каякинга, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что с начала года произошло 98 ЧП на воде. Благодаря сотрудникам МЧС удалось спасти 106 человек, из них 25 детей.
Основной причиной происшествий остается все-таки человеческий фактор. То есть, не соблюдение простых правил безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU