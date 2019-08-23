2019-08-23T13:41:19+03:00
Общество

Пьяный севастополец в центре города нарисовал краской несколько свастик

За это он сел в тюрьму на 10 суток
Александра КОРШУНОВА
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Суд посчитал назначение штрафа недостаточным наказаниемСуд посчитал назначение штрафа недостаточным наказаниемФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Севастополе к административной ответственности привлекли 25-летнего местного жителя, который в центре города нарисовал несколько нацистских символов - свастик.

Это произошло ночью в День Государственного флага России, 22 августа. Пьяный мужчина баллоном с краской нарисовал свастики в сквере между театром имени А.В. Луначарского и гостиницей «Севастополь».

Наряд полиции вызвала служба безопасности отеля.

- В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики - она оскорбляет память о жертвах, понесенных в Великой Отечественной войне, - подчеркнули в пресс-службе Ленинского городского суда.

Там посчитали, что назначение штрафа в этом случае недостаточно, ведь имеются и отягчающие обстоятельства.

За правонарушение суд назначил мужчине 10 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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