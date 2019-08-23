Пьяный севастополец в центре города нарисовал краской несколько свастик
В Севастополе к административной ответственности привлекли 25-летнего местного жителя, который в центре города нарисовал несколько нацистских символов - свастик.
Это произошло ночью в День Государственного флага России, 22 августа. Пьяный мужчина баллоном с краской нарисовал свастики в сквере между театром имени А.В. Луначарского и гостиницей «Севастополь».
Наряд полиции вызвала служба безопасности отеля.
- В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики - она оскорбляет память о жертвах, понесенных в Великой Отечественной войне, - подчеркнули в пресс-службе Ленинского городского суда.
Там посчитали, что назначение штрафа в этом случае недостаточно, ведь имеются и отягчающие обстоятельства.
За правонарушение суд назначил мужчине 10 суток ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU