Операция под водой: Одному из моряков Черноморского флота стало плохо в море

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-23T14:06:07+03:00

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Уникальную операцию под водой провел начальник медслужбы подводной лодки «Краснодар» Дмитрий Южанин. Одному из моряков Черноморского флота резко стало плохо - нужно было удалять аппендикс.

В это время субмарина находилась под водой.

Операция длилась четыре часа, ее провели в кают-компании лодки. Состояние больного оценивалось как удовлетворительное, подлодка продолжила выполнять задачи в море.

Несколько месяцев моряки выполняли боевые задачи в дальней морской зоне, в том числе и у берегов Сирии.

- В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, - отметил полковник медслужбы Сергей Мельниченко, пишет «ForPost».

Врач-хирург, который успешно провел операцию, представлен к награде.

ИСТОЧНИК KP.RU