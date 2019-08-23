На дороги Керчи в ближайшее время выйдут 4 новых троллейбуса с кондиционерами
Троллейбусный парк «Керчьгортранс» получили 4 новых машины, которые уже скоро выйдут на линии городских маршрутов. Современный транспорт оборудован кондиционерами, камерами видеонаблюдения.
Также там есть табло, где жители могут получить информацию о маршруте, температуре в салоне и на улице.
Уже даже состоялась пробная поездка, по словам местных чиновников, пассажиры остались довольны.
- Сегодня на линии выходит 27 автобусов НЕФАЗ и 10 троллейбусов. До конца августа должны быть отремонтированы еще 3 машины. На это из бюджета Республики Крым выделили 28 миллионов рублей, - сообщил председатель Керченского городского совета.
А за дополнительные средства из бюджета Керчи направят на ремонт 10 троллейбусов.
Кроме этого, сейчас прорабатывается возможность создания нового маршрута и запустить троллейбус по улице Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU