На дороги Керчи в ближайшее время выйдут 4 новых троллейбуса с кондиционерами

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-23T17:03:06+03:00

Они также оборудованы камерами видеонаблюдения

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Троллейбусный парк «Керчьгортранс» получили 4 новых машины, которые уже скоро выйдут на линии городских маршрутов. Современный транспорт оборудован кондиционерами, камерами видеонаблюдения.

Также там есть табло, где жители могут получить информацию о маршруте, температуре в салоне и на улице.

Уже даже состоялась пробная поездка, по словам местных чиновников, пассажиры остались довольны.

- Сегодня на линии выходит 27 автобусов НЕФАЗ и 10 троллейбусов. До конца августа должны быть отремонтированы еще 3 машины. На это из бюджета Республики Крым выделили 28 миллионов рублей, - сообщил председатель Керченского городского совета.

А за дополнительные средства из бюджета Керчи направят на ремонт 10 троллейбусов.

Кроме этого, сейчас прорабатывается возможность создания нового маршрута и запустить троллейбус по улице Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU