Ялтинскую киностудию хотят сделать центром русского синематографа

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-23T18:14:31+03:00

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Известный российский режиссер Никита Михалков посетил фестиваль «Таврида-АРТ».В ходе визита он провел уроки актерского мастерства для юных талантов а также поделился своим видением кинематографа в Крыму.

- У нас готов план по возрождению Ялтинской киностудии, практически всё готово для того, чтобы представить его Президенту РФ Владимиру Путину. Ялтинская киностудия должна стать той мощнейшей базой, позволяющей здесь снимать не меньше 70 картин в год, - цитирует Михалкова издательство «Крымская газета».

Режиссер отдельно отметил, что в Ялтинской киностудии есть все необходимое для съемок кинофильмов любого формата. Кроме того, Михалков заявил о необходимости увековечить память одного из пионеров русского кинематографа, Александра Ханжонкова. Именно он в 1911 году снял в Крыму первый полнометражный русский кинофильм, посвященный героической обороне Севастополя в 1854 -1855 годах, а позже стал основателем полноценного кинопроизводства в Ялте.

ИСТОЧНИК KP.RU