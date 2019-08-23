Почетный гражданин Крыма Февзи Якубов скончался на 82-м году жизни
В Крыму на 82-м году жизни умер президент КИПУ и почетный гражданин РК Февзи Якубов. Соболезнования в связи его утратой уже выразил глава республики Сергей Аксенов.
- Талантливый ученый и педагог, человек высоких нравственных качеств, Февзи Якубович пользовался заслуженным уважением крымчан. Он внес весомый вклад в развитие Крыма, в укрепление межнационального согласия на крымской земле. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, - сказал Аксенов.
К его словам присоединилась и министр образования РК Наталья Гончарова, выразив соболезнования.
СПРАВКА «КП»
Февзи Якубов родился в Черноморском районе Крыма. С 1993 года - ректор КИПУ. В ноябре 2016 года он покинул свой пост, став президентом университета.
В 2018 году доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU