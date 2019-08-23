Почетный гражданин Крыма Февзи Якубов скончался на 82-м году жизни

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-23T18:02:38+03:00

Должность ректора КИПУ он занимал с 1993 по 2016 годы. Фото: Facebook Сергея Аксенова

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В Крыму на 82-м году жизни умер президент КИПУ и почетный гражданин РК Февзи Якубов. Соболезнования в связи его утратой уже выразил глава республики Сергей Аксенов.

- Талантливый ученый и педагог, человек высоких нравственных качеств, Февзи Якубович пользовался заслуженным уважением крымчан. Он внес весомый вклад в развитие Крыма, в укрепление межнационального согласия на крымской земле. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, - сказал Аксенов.

К его словам присоединилась и министр образования РК Наталья Гончарова, выразив соболезнования.

СПРАВКА «КП»

Февзи Якубов родился в Черноморском районе Крыма. С 1993 года - ректор КИПУ. В ноябре 2016 года он покинул свой пост, став президентом университета.

В 2018 году доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU