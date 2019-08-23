Ялтинскую фирму оштрафовали на 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-23T19:02:57+03:00

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Суд обязал ялтинскую строительную фирму выплатить в федеральный бюджет 9 миллионов рублей. Таким образом суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Установлено, что директор ООО «Авангардстрой» уклонился от уплаты с организации налога на добавленную стоимость включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налога подлежащей к уплате, - сообщили в пресс- службе прокуратуры города Ялты.

В ведомстве также уточнили, что на данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

СПРАВКА КП

Налог на добавленную стоимость или НДС -это косвенный налог, который уплачивается на всех стадиях производства товара или услуги. В итоге сумма НДС включается в конечную стоимость продукта, и оплачивает его конечный потребитель. В РФ данный налог во многом формирует бюджет страны - его доля доходит до 30% от всех налоговых поступлений в государственную казну Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU