2019-08-23T19:02:57+03:00
Происшествия

Ялтинскую фирму оштрафовали на 9 миллионов рублей

Предприятие поймали на неуплате налогов
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры касаемо размера штрафаСуд полностью удовлетворил требования прокуратуры касаемо размера штрафаФото: Александра КОРШУНОВА
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Суд обязал ялтинскую строительную фирму выплатить в федеральный бюджет 9 миллионов рублей. Таким образом суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Установлено, что директор ООО «Авангардстрой» уклонился от уплаты с организации налога на добавленную стоимость включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налога подлежащей к уплате, - сообщили в пресс- службе прокуратуры города Ялты.

В ведомстве также уточнили, что на данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

СПРАВКА КП

Налог на добавленную стоимость или НДС -это косвенный налог, который уплачивается на всех стадиях производства товара или услуги. В итоге сумма НДС включается в конечную стоимость продукта, и оплачивает его конечный потребитель. В РФ данный налог во многом формирует бюджет страны - его доля доходит до 30% от всех налоговых поступлений в государственную казну Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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