В Крыму в три раза сократилось количество лесных пожаров
В 2019 году количество лесных пожаров сократилось в три раза по сравнению с 2018 годом.
- С начала текущего года на территории Крыма зарегистрировано 30 природных пожаров. За аналогичный период прошлого года таких пожаров было 78, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
По его словам, статистика пожаров снизилась благодаря предупредительным мерам, которые проводят сотрудники МЧС и лесники.
Также министр отметил, что в основном возгорания в лесу возникают из-за людей. Из-за неосторожного обращения с огнем, неконтролируемого выжигания сухостоя, огонь перекидывается и на здоровые деревья
Напомним, недавно лесной пожар произошел в Белогорском районе. Там сгорело почти 200 гектаров леса, прежде чем огонь потушили.
ИСТОЧНИК KP.RU