В Крыму в три раза сократилось количество лесных пожаров

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-24T11:39:49+03:00

В 2019 году их зафиксировано 30, а в прошлом году за тот же период произошло 78 пожаров

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В 2019 году количество лесных пожаров сократилось в три раза по сравнению с 2018 годом.

- С начала текущего года на территории Крыма зарегистрировано 30 природных пожаров. За аналогичный период прошлого года таких пожаров было 78, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

По его словам, статистика пожаров снизилась благодаря предупредительным мерам, которые проводят сотрудники МЧС и лесники.

Также министр отметил, что в основном возгорания в лесу возникают из-за людей. Из-за неосторожного обращения с огнем, неконтролируемого выжигания сухостоя, огонь перекидывается и на здоровые деревья

Напомним, недавно лесной пожар произошел в Белогорском районе. Там сгорело почти 200 гектаров леса, прежде чем огонь потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU