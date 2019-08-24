В Симферополе педагоги устроили спортивное состязание на «Олимпиаде учителей-2019»
90 преподавателей симферопольских школ 23 августа приняли участие в спортивном фестивале «Олимпиада учителей-2019».
Еще одно упражнение - сгибание и разгибание рук в упоре лежаФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
- Акция проводилась в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Учителя показали пример своим ученикам, как быть здоровым и активными. Принимали участие преподаватели из 23 школ, - сообщили организаторы.
Гибкость - сестра талантаФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
Педагоги бегали на 60 метров, выполняли наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и поднимание туловища из положения лежа на спине.
ИСТОЧНИК KP.RU