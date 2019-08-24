2019-08-24T14:42:17+03:00
Общество

В Симферополе педагоги устроили спортивное состязание на «Олимпиаде учителей-2019»

Они бегали, выполняли наклоны вперед и другие упражнения
Надежда ДАЦЮК
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Бег на 60 метров показал, кто из педагогов самый быстрыйБег на 60 метров показал, кто из педагогов самый быстрыйФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
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90 преподавателей симферопольских школ 23 августа приняли участие в спортивном фестивале «Олимпиада учителей-2019».

Еще одно упражнение - сгибание и разгибание рук в упоре лежа Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Еще одно упражнение - сгибание и разгибание рук в упоре лежаФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

- Акция проводилась в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Учителя показали пример своим ученикам, как быть здоровым и активными. Принимали участие преподаватели из 23 школ, - сообщили организаторы.

Гибкость - сестра таланта Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Гибкость - сестра талантаФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Педагоги бегали на 60 метров, выполняли наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и поднимание туловища из положения лежа на спине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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