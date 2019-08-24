2019-08-24T17:07:33+03:00
Общество

В Симферополе определились, когда начнется снос торгового центра "Куб"

На площади Куйбышева установят знаки объезда перекрытого участка дороги
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Разговоры о сносе торгового центра идут с 2018 годаРазговоры о сносе торгового центра идут с 2018 годаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Симферополе 26 августа начнутся работы по сносу торгового центра "Куб".

Как сообщили в администрации города, из-за того, что здание будут демонтировать, планируется перекрыть дорогу с 4.00 утра 26 августа до 22.00 9 сентября по улице Тренева. Ездить нельзя будет на участке от бульвара Франко до проспекта Кирова.

Кроме того, на площади Куйбышева будут установлены дорожные знаки со схемой объезда участков, которые перекрыты.

Напомним, ТЦ "Куб" планировали снести в мае 2018 года. Но решением суда демонтаж перенесли на неопределенный срок. После того, как Наталья Маленко стала главой администрации, она сообщила, что торговый центр планируют снести после того, как будут решены "процессуальные моменты".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе педагоги устроили спортивное состязание на «Олимпиаде учителей-2019»
Самолет, летевший из Москвы в Симферополь, вернулся в аэропорт Шереметьево
В Крыму в три раза сократилось количество лесных пожаров
Погода в Крыму на 24 августа: до +36 градусов и облачно
В Симферополе стихийным торговцам выписали 5,5 миллиона штрафов с начала года
Ялтинскую фирму оштрафовали на 9 миллионов рублей
В Севастополе чиновники за полгода 299 раз нарушили закон об коррупции
В Минтрансе Крыма рассказали об увеличении пассажиропотока на рейсах от границы с Украиной
Ялтинскую киностудию хотят сделать центром русского синематографа
Почетный гражданин Крыма Февзи Якубов скончался на 82-м году жизни
В Крыму к Единому дню голосования напечатали 2,3 миллиона бюллетеней
На дороги Керчи в ближайшее время выйдут 4 новых троллейбуса с кондиционерами
Гусеницы пожирают крымский подсолнечник
В Крыму уже побывали 4,5 миллиона туристов
Из Крыма запустили новые автобусные маршруты в Тулу и Пензу
Операция под водой: Одному из моряков Черноморского флота стало плохо в море
Пьяный севастополец в центре города нарисовал краской несколько свастик
Крымчанин незаконно ловил креветок: Сумма ущерба составила 4,5 миллиона рублей
В Крымстате рассказали, сколько стоит собрать первоклассника в школу
Роспотребнадзор: В Крыму начинается второй пик активности клещей
Из-за сильного ветра двух мужчин на каяках в Крыму унесло в открытое море
В Крыму разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления
Глава Крыма назначил нового замминистра здравоохранения
Корабли Черноморского флота охотятся за подводной лодкой
До 34 градусов тепла и переменная облачность: Прогноз погоды в Крыму на 23 августа
Здание Украинской православной церкви в Симферополе отремонтируют за 14 миллионов рублей
Севастопольский парапланерист занял второе место на чемпионате мира