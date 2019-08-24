В Симферополе определились, когда начнется снос торгового центра "Куб"

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-24T17:07:33+03:00

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В Симферополе 26 августа начнутся работы по сносу торгового центра "Куб".

Как сообщили в администрации города, из-за того, что здание будут демонтировать, планируется перекрыть дорогу с 4.00 утра 26 августа до 22.00 9 сентября по улице Тренева. Ездить нельзя будет на участке от бульвара Франко до проспекта Кирова.

Кроме того, на площади Куйбышева будут установлены дорожные знаки со схемой объезда участков, которые перекрыты.

Напомним, ТЦ "Куб" планировали снести в мае 2018 года. Но решением суда демонтаж перенесли на неопределенный срок. После того, как Наталья Маленко стала главой администрации, она сообщила, что торговый центр планируют снести после того, как будут решены "процессуальные моменты".

ИСТОЧНИК KP.RU