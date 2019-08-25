Переменная облачность и до +35 градусов: Погода в Крыму на 25 августа
В Симферополе 25 августа без осадков, переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19…21 градусов, а днем 32…34 градуса.
В Севастополе в воскресенье малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 31…33°.
На Южном берегу Крым также без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 24…29 градусов, а днем 33…35 градусов.
В Керчи сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 29…31°.
Температура морской воды:
В Черном море: в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 25°, в р-не горы Карадаг 24°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 25°, в Азовском море 25°.
ИСТОЧНИК KP.RU