Переменная облачность и до +35 градусов: Погода в Крыму на 25 августа

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-25T09:15:15+03:00

На полуострове отличная погода для отдыха Фото: Юрий ЮГАНСОН

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В Симферополе 25 августа без осадков, переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19…21 градусов, а днем 32…34 градуса.

В Севастополе в воскресенье малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 31…33°.

На Южном берегу Крым также без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 24…29 градусов, а днем 33…35 градусов.

В Керчи сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 29…31°.

Температура морской воды:

В Черном море: в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 25°, в р-не горы Карадаг 24°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 25°, в Азовском море 25°.

ИСТОЧНИК KP.RU