В 2019 года сумма господдержки виноградарства в Крыму выросла в восемь раз

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-25T10:43:03+03:00

За последние пять лет предприятия получили 1,2 миллиарда рублей субсидий

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За последние пять лет виноградарские предприятия Крыма получили 1,2 миллиарда рублей субсидий.

А в этом году господдержка этой отрасли по сравнению с 2014 годом выросла в восемь раз.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, поздравляя работников отрасли виноградарства и виноделия с профессиональным праздником.

- Крымские виноградари эффективно распределяют средства господдержки, развивают отрасль, не жалея сил и времени. Об этом говорят факты, подтверждающиеся в течение пяти лет. Если в 2014 году было заложено 250 гектаров, то уже в 2019 году республика взяла на себя обязательство заложить 880 гектаров, - отметил Рюмшин.

Помимо этого, в республике началась уборочная кампания. На сегодняшний день собрано более 1111 тонн с площади 532 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU