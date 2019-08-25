У фотоживодера в Алуште изъяли двух краснокнижных птиц
Полицейские и сотрудники Минэкологии Крыма проводили совместный рейд по Алуште. И в районе государственного природного заказника «Хапхальский» они зафиксировали факт незаконного использования диких хищник птиц.
Как оказалось, изъятые у фотографа животные, занесены в Красную книгу Российской Федерации и Крыма.
- В соответствии со статьей 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено административное наказание, - уточнили в пресс-службе Минэкологии Крыма.
Нарушитель скрылся в неизвестном направлении, а птиц - Пустельгу и Канюка обыкновенного - изъяли. Они будут содержаться в надлежащих условиях в спецучреждении.
В министерстве подчеркнули, что контроль на пресечение фактов использования животных для оказания фотоуслуг, будет проводиться и дальше.
ИСТОЧНИК KP.RU