У фотоживодера в Алуште изъяли двух краснокнижных птиц

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-25T11:30:55+03:00

Животных изъяли и передали в специальное учреждение. Фото: пресс-служба МИнэкологии Крыма

Сам нарушитель скрылся в неизвестном направлении

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Полицейские и сотрудники Минэкологии Крыма проводили совместный рейд по Алуште. И в районе государственного природного заказника «Хапхальский» они зафиксировали факт незаконного использования диких хищник птиц.

Как оказалось, изъятые у фотографа животные, занесены в Красную книгу Российской Федерации и Крыма.

- В соответствии со статьей 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено административное наказание, - уточнили в пресс-службе Минэкологии Крыма.

Нарушитель скрылся в неизвестном направлении, а птиц - Пустельгу и Канюка обыкновенного - изъяли. Они будут содержаться в надлежащих условиях в спецучреждении.

В министерстве подчеркнули, что контроль на пресечение фактов использования животных для оказания фотоуслуг, будет проводиться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU