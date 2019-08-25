Аксенов заявил, что фестиваль "КаZантип" больше не вернется в Крым

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-25T12:17:02+03:00

Особенно в том виде, в каком он проводился последние годы

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Глава Крыма Сергей Аксенов исключил возможность возвращения в республику фестиваля электронной музыки "КаZантип". Особенно в том виде, в каком он проводился в последние годы.

Но глава отметил, что это может быть какой-то другой фестиваль. Об этом он рассказал на радио «Спутник в Крыму».

- Крым богат на событийные мероприятия. Думаю, что и Поповка достойна того, как и другие населенные пункты республики, чтобы в них проводились международные, общероссийские мероприятия, - выразил свою точку зрения Сергей Аксенов.

СПРАВКА "КП"

Фестиваль "КаZантип" проводился в Крыму с 1992 по 2014 годы. На его площадках выступали и диджеи и музыкальные коллективы из различных стран мира. Главными особенностями являются его идеология игры в независимое государство со всевозможными атрибутами.

ИСТОЧНИК KP.RU