В Крыму до 30 августа объявили о чрезвычайной пожарной опасности

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-25T17:44:09+03:00

Нельзя допускать возникновения пожаров в лесах Фото: "КП" Архив

Нельзя разжигать костры в лесу и рядом с сухой травой

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В Крыму с 25 по 30 августа объявили о чрезвычайной пожарной опасности. В связи с этим в МЧС РК жителей и гостей полуострова просят соблюдать необходимые меры безопасности.

Внимание!

Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей

ИСТОЧНИК KP.RU