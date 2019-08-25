В Крыму до 30 августа объявили о чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму с 25 по 30 августа объявили о чрезвычайной пожарной опасности. В связи с этим в МЧС РК жителей и гостей полуострова просят соблюдать необходимые меры безопасности.
Внимание!
Запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей
ИСТОЧНИК KP.RU