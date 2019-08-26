С сентября в Крыму увеличится размер государственной социальной помощи

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-26T12:33:01+03:00

Раньше размер пособия составлял не больше трех тысяч рублей на семью

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В Крыму изменили порядок расчета государственной социальной помощи, которая выплачивается в виде пособия. Уже в сентябре 2019 года оно будет выдаваться в увеличенном размере. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.

Изменения внесены в постановление Совета министров РК.

Фератова отметила, что раньше выплата составляла не больше трех тысяч рублей на семью.

- Теперь пособие будет предоставляться в размере разницы между прожиточным минимумом семьи или одиноко проживающего гражданина и его среднедушевым доходом, - дополнила начальник департамента.

Малообеспеченным многодетным семьям пособие будет выплачиваться с доплатой на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, если они обучаются по очной форме на бюджетной основе - до конца обучения.

По состоянию на 1 августа 2019 года государственную социальную помощь в Крыму получают 4 124 семьи, треть из них - многодетные.

ИСТОЧНИК KP.RU