СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-26T11:56:08+03:00

Он находится на площади Куйбышева. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 26 августа, на площади Куйбышева в Симферополе начался снос торгового центра «Куб». Как рассказал вице-премьер РК Евгений Кабанов, 25 июля вступило в силу решение суда о признании этого объекта самостроем.

Ориентировочный срок строительных работ по демонтажу здания – 5-6 недель.

Рабочие уже начали сносить ограждение вокруг здания, после этого они демонтируют кровлю торгового центра.

- На сегодняшний момент мы рассматриваем концепцию благоустройства данной территории, - отметил Кабанов.

На очищенной территории планируется сделать зону для отдыха: уложить тротуарную плитку, установить клумбы с цветами и скамейки.

Вице-премьер Крыма отметил, что собственник торгового центра отказался участвовать в процессе сноса. Поэтому все работы проводятся за внебюджетные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU