В Симферополе начался снос торгового центра «Куб»
В понедельник, 26 августа, на площади Куйбышева в Симферополе начался снос торгового центра «Куб». Как рассказал вице-премьер РК Евгений Кабанов, 25 июля вступило в силу решение суда о признании этого объекта самостроем.
Ориентировочный срок строительных работ по демонтажу здания – 5-6 недель.
Рабочие уже начали сносить ограждение вокруг здания, после этого они демонтируют кровлю торгового центра.
- На сегодняшний момент мы рассматриваем концепцию благоустройства данной территории, - отметил Кабанов.
На очищенной территории планируется сделать зону для отдыха: уложить тротуарную плитку, установить клумбы с цветами и скамейки.
Вице-премьер Крыма отметил, что собственник торгового центра отказался участвовать в процессе сноса. Поэтому все работы проводятся за внебюджетные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU