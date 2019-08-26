В Феодосии на ходу загорелась легковушка
По улице Лесопарковая в Феодосии во время движения загорелся автомобиль марки «ВАЗ». Водитель успел остановить машину, вышел на дорогу и позвонил спасателям.
К месту происшествия немедленно выехали сотрудники МЧС и ГИБДД.
До прибытия спасателей водитель пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, но сделать это не удалось.
- По прибытии огнеборцы оградили место происшествия сигнальными конусами и незамедлительно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.
В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине - это факторы, предшествующие пожару.
С начала года в Крыму произошло 520 ДТП для ликвидации которых привлекались сотрудники МЧС. Им удалось спасти 762 человека при авариях.
ИСТОЧНИК KP.RU