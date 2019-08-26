В Феодосии на ходу загорелась легковушка

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-26T13:49:52+03:00

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники МЧС и ГИБДД Фото: "КП" Архив

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По улице Лесопарковая в Феодосии во время движения загорелся автомобиль марки «ВАЗ». Водитель успел остановить машину, вышел на дорогу и позвонил спасателям.

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники МЧС и ГИБДД.

До прибытия спасателей водитель пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, но сделать это не удалось.

- По прибытии огнеборцы оградили место происшествия сигнальными конусами и незамедлительно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине - это факторы, предшествующие пожару.

С начала года в Крыму произошло 520 ДТП для ликвидации которых привлекались сотрудники МЧС. Им удалось спасти 762 человека при авариях.

ИСТОЧНИК KP.RU