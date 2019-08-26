2019-08-26T14:59:09+03:00
Общество

Крымские спасатели 12 часов искали мужчину, который отбился от туристической группы

На место происшествия прибыли полицейские
Александра КОРШУНОВА
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К счастью, мужчина не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС КрымаК счастью, мужчина не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС Крыма
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В службу спасения поступила информация о том, что 63-летний мужчина во время прогулки отбился от туристической группы. Это произошло в районе Успенского монастыря, в Бахчисарае.

Для проведения поисковых работ немедленно прибыли сотрудники МЧС. Также приехали полицейские.

Спасатели обследовали территорию в районе монастыря и южных ворот пещерного города Чуфут-Кале.

- Протяженность поисковых маршрутов составила более 5 километров, к сожалению, поиски результата не дали. Около 4 часов было принято решение временно приостановить работы и возобновить их ранним утром, - рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

Как только стало светло, поиски продолжились. Сотрудники МЧС осмотрели пещеру Корова-Коба, склоны тропы Эшек-Сохах-Богаз, ущелье Кучук-Ашлама, а также район каменоломен.

В обед поступила информация, что пострадавшего нашли в районе урочища Салачик. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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