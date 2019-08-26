Под Евпаторией ребенка унесло в море на надувном круге

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-26T16:51:49+03:00

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В районе Уютненского пляжа, что под Евпаторией, маленькую девочку начало уносить в открытое море на надувном круге.

Ребенок купался в море вместе с родителями, но тут она попала в обратную волну и ее начало относить все дальше от берега.

Отец тут же поплыл за дочкой, но не смог догнать.

Родители немедленно вызвали спасателей. К месту происшествия прибыли три сотрудника МЧС на мотолодке «Буревестник-530». Они направились к ребенку, который находился в 100 метрах от берега.

- Ребенок попал в отжимное течение, так называемое, обратная волна, характерное для данного участка акватории. Оно очень коварно и опасно, появляется у побережья во время отлива и быстро уносит человека в море. Чтобы из него выбраться, нужно плыть не против течения, а вдоль него, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU