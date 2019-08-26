ЧП в симферопольском СИЗО: Кавказец зарезал своего сокамерника
В следственном изоляторе Симферополя произошло убийство – один из сокамерников зарезал другого. Погибшего обнаружили с ранениями, похожими на ножевые.
Члены крымской Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что со слов сотрудников СИЗО, потерпевший и убийца уже были ранее судимы. Они попали в изолятор по обвинению в совершении разбоев.
У подозреваемых произошел конфликт, пишет "Крымская газета".
Пострадавший пробыл весь день в суде, а после вернулся в камеру. Его и ждал выходец с Кавказа, который не имел гражданства России, нанес ему несколько смертельных ранений.
Убийца в итоге признался в содеянном, сдал заточку, которую он сделал из обувного супинатора.
На данный момент в СИЗО работает следственная комиссия. Материалы уже передали в следственный отдел для принятия процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU