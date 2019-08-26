2019-08-26T17:39:26+03:00
Происшествия

ЧП в симферопольском СИЗО: Кавказец зарезал своего сокамерника

Ранения он нанес ему заточкой, которую сделал из обувного супинатора
Александра КОРШУНОВА
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На месте происшествия работает следственная комиссияНа месте происшествия работает следственная комиссияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В следственном изоляторе Симферополя произошло убийство – один из сокамерников зарезал другого. Погибшего обнаружили с ранениями, похожими на ножевые.

Члены крымской Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что со слов сотрудников СИЗО, потерпевший и убийца уже были ранее судимы. Они попали в изолятор по обвинению в совершении разбоев.

У подозреваемых произошел конфликт, пишет "Крымская газета".

Пострадавший пробыл весь день в суде, а после вернулся в камеру. Его и ждал выходец с Кавказа, который не имел гражданства России, нанес ему несколько смертельных ранений.

Убийца в итоге признался в содеянном, сдал заточку, которую он сделал из обувного супинатора.

На данный момент в СИЗО работает следственная комиссия. Материалы уже передали в следственный отдел для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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