В Симферополе задержали мужчин, которые украли кабель с набережной реки Салгир
Рано утром сотрудники патрульно-постовой службы патрулировали набережную Салгира в Симферополе. И тут они заметили четверых мужчин, которые несли черный кабель, используемый при ремонте набережной.
Как только они увидели сотрудников полиции, то бросили украденное и попытались скрыться.
- Правоохранителям удалось по «горячим следам» задержать четверых местных жителей. Оказалось, что один из них был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Следствие установило, что подозреваемые до этого уже украли 80 метров кабеля в районе улицы Толстого. Этим они причинили ущерб компании-подрядчику на сумму 32,2 тысячи рублей.
В отношении нарушителей возбудили уголовное дело. Их отпустили под подписку о невыезде, им грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU