В Симферополе задержали мужчин, которые украли кабель с набережной реки Салгир

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-27T10:13:11+03:00

Они причинили ущерб компании-подрядчику в размере 32 тысяч рублей

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Рано утром сотрудники патрульно-постовой службы патрулировали набережную Салгира в Симферополе. И тут они заметили четверых мужчин, которые несли черный кабель, используемый при ремонте набережной.

Как только они увидели сотрудников полиции, то бросили украденное и попытались скрыться.

- Правоохранителям удалось по «горячим следам» задержать четверых местных жителей. Оказалось, что один из них был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Следствие установило, что подозреваемые до этого уже украли 80 метров кабеля в районе улицы Толстого. Этим они причинили ущерб компании-подрядчику на сумму 32,2 тысячи рублей.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело. Их отпустили под подписку о невыезде, им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU