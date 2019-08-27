В Крыму нашли мертвым пропавшего на днях туриста
Крымские спасатели обнаружили мертвым туриста, который пропал 26 августа в акватории Черного моря, в Сакском районе.
Информация поступила от его знакомого, с которым пострадавший вместе отдыхал на пляже. Он рассказал, что погибший нырять в море в гидрокостюме без баллона, с маской и ластами в 200-300 метрах от берега.
В течение часа он не вернулся. Для его поиска на место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции, а также дежурные по пляжу на водном мотоцикле.
- По состоянию на 20.00 вчерашнего дня было обследовано 10 000 квадратных метров акватории Черного моря. Поиск результатов не дал, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.
А утром 27 августа в ведомстве проинформировали, что пропавшего туриста обнаружили мертвым водолазы.
Сейчас по данному факту ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU