2019-08-27T10:54:11+03:00
Происшествия

В Крыму нашли мертвым пропавшего на днях туриста

Мужчина исчез в Сакском районе
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
По данному факту ведется следствие. Фото: пресс-служба МЧС РКПо данному факту ведется следствие. Фото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:

Крымские спасатели обнаружили мертвым туриста, который пропал 26 августа в акватории Черного моря, в Сакском районе.

Информация поступила от его знакомого, с которым пострадавший вместе отдыхал на пляже. Он рассказал, что погибший нырять в море в гидрокостюме без баллона, с маской и ластами в 200-300 метрах от берега.

В течение часа он не вернулся. Для его поиска на место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции, а также дежурные по пляжу на водном мотоцикле.

- По состоянию на 20.00 вчерашнего дня было обследовано 10 000 квадратных метров акватории Черного моря. Поиск результатов не дал, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

А утром 27 августа в ведомстве проинформировали, что пропавшего туриста обнаружили мертвым водолазы.

Сейчас по данному факту ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умерла на пороге больницы: В Севастополе, не дождавшись медицинской помощи, скончалась старушка
Многодетным семьям в Крыму компенсируют затраты на школьную форму
В Симферополе задержали мужчин, которые украли кабель с набережной реки Салгир
Власти Севастополя обещают решить проблему с нечистотами в Голубой бухте в ближайшие дни
Крымские спасатели вытащили из горящего дома 26-летнего мужчину
Погода в Крыму 27 августа: Жарко и сухо
В столице Крыма возведут храм Великомученицы Екатерины
В Крыму на фестивале «Таврида-Арт» случился пожар из-за салюта
Реставрация Митридатских лестниц в Керчи завершится в сентябре 2020 года
ЧП в симферопольском СИЗО: Кавказец зарезал своего сокамерника
В поселке Орджоникидзе столкнулись два легковых автомобиля: Есть пострадавшие
Под Евпаторией ребенка унесло в море на надувном круге
Крымские спасатели 12 часов искали мужчину, который отбился от туристической группы
На Южном берегу Крыма построят берегоукрепительные сооружения
В Феодосии на ходу загорелась легковушка
Уберут мусор и покосят траву: В Симферополе облагородят территорию около «Неаполя Скифского»