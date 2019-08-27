В Крыму нашли мертвым пропавшего на днях туриста

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-27T10:54:11+03:00

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Крымские спасатели обнаружили мертвым туриста, который пропал 26 августа в акватории Черного моря, в Сакском районе.

Информация поступила от его знакомого, с которым пострадавший вместе отдыхал на пляже. Он рассказал, что погибший нырять в море в гидрокостюме без баллона, с маской и ластами в 200-300 метрах от берега.

В течение часа он не вернулся. Для его поиска на место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции, а также дежурные по пляжу на водном мотоцикле.

- По состоянию на 20.00 вчерашнего дня было обследовано 10 000 квадратных метров акватории Черного моря. Поиск результатов не дал, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

А утром 27 августа в ведомстве проинформировали, что пропавшего туриста обнаружили мертвым водолазы.

Сейчас по данному факту ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU