Многодетным семьям в Крыму компенсируют затраты на школьную форму
В Крыму многодетные семьи могут получить компенсацию затрат на покупку школьной формы. Документы можно подать с 26 августа в орган социальной защиты населения.
Как рассказала начальник профильного департамента администрации Симферополя Диана Фератова, это право распространяется и на ребенка, который находится под опекой в многодетной семье и на него не выплачиваются денежные средства.
Сумма компенсации на 1 августа 2019 года эта сумма составляет 20 618 рублей на каждого члена семьи.
- Выплата осуществляется в размере понесенных затрат на приобретение школьной формы, но не более 30% величины прожиточного минимума для детей, - уточнила начальник.
Компенсация на приобретение школьной формы выплачивается один раз в году.
Заяление в орган соцзащты по месту жительства можно подать до 15 ноября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU