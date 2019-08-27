Многодетным семьям в Крыму компенсируют затраты на школьную форму

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-27T11:53:13+03:00

Для этого нужно подать заявление в орган соцзащиты

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В Крыму многодетные семьи могут получить компенсацию затрат на покупку школьной формы. Документы можно подать с 26 августа в орган социальной защиты населения.

Как рассказала начальник профильного департамента администрации Симферополя Диана Фератова, это право распространяется и на ребенка, который находится под опекой в многодетной семье и на него не выплачиваются денежные средства.

Сумма компенсации на 1 августа 2019 года эта сумма составляет 20 618 рублей на каждого члена семьи.

- Выплата осуществляется в размере понесенных затрат на приобретение школьной формы, но не более 30% величины прожиточного минимума для детей, - уточнила начальник.

Компенсация на приобретение школьной формы выплачивается один раз в году.

Заяление в орган соцзащты по месту жительства можно подать до 15 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU