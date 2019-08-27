2019-08-27T16:24:28+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Красногвардейском районе

Их отвезли в больницу
Александра КОРШУНОВА
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По предварительной информации, водитель был уставшим. Фото: пресс-служба МВД по РКПо предварительной информации, водитель был уставшим. Фото: пресс-служба МВД по РК
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В Красногвардейском районе произошла авария с участием легкового автомобиля «Пежо 107». В результате пострадали три человека – водитель, 2 пассажира, в том числе один ребенок.

Выяснилось, что 31-летний водитель двигался со стороны Джанкоя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения, из-за этого съехал на обочину и машина опрокинулась.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

- Согласно первичной предварительной информации, водитель накануне не спал, находился в утомленном состоянии, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Госавтоинспекции напоминают, что, согласно пункту правил дорожного движения, запрещено управлять автомобилем не только в состоянии опьянения, но и если водитель устал или плохо себя чувствует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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