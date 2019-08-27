Три человека пострадали в ДТП в Красногвардейском районе
В Красногвардейском районе произошла авария с участием легкового автомобиля «Пежо 107». В результате пострадали три человека – водитель, 2 пассажира, в том числе один ребенок.
Выяснилось, что 31-летний водитель двигался со стороны Джанкоя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения, из-за этого съехал на обочину и машина опрокинулась.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
- Согласно первичной предварительной информации, водитель накануне не спал, находился в утомленном состоянии, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В Госавтоинспекции напоминают, что, согласно пункту правил дорожного движения, запрещено управлять автомобилем не только в состоянии опьянения, но и если водитель устал или плохо себя чувствует.
ИСТОЧНИК KP.RU