В Ялте хотят начать строить многоуровневые парковки

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-27T16:23:05+03:00

В собственность администрации уже вернули несколько земельных участков Фото: "КП" Архив

Одну из них хотят сделать в районе автовокзала

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Глава администрации Ялты Алексей Челпанов выступил с инициативой начать строить в городе многоуровневые парковки.

В собственность администрации уже вернули несколько земельных участков, которые в будущем хотят использовать для решение транспортных проблем. Речь идет о площади в районе автовокзала.

В городе уже идет строительство парковки на 500 мест на улице Московская.

Кроме того, Челпанов рассказал, что в 2019 году в Ялте проведут эксперимент и ограничат заезд транспорта на улицы Рузвельта, Игнатенко, Чехова и Партизанская.

- Мы провели мониторинг и выяснили, что в центральной части города за день проезжает около 2 тысяч единиц общественного транспорта. И не всегда они соответствуют требованиям пассажирских перевозок, поэтому мы рассматриваем вопрос приобретения муниципального общественного транспорта, - дополнил глава города.

Кроме этого, он поделился, что город ожидает поступления 27 новых троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU