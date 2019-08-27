2019-08-27T18:12:21+03:00
Общество

В Крым из Украины пытались провезти попугая в клетке

Птицу вернули на территорию соседнего государства
Александра КОРШУНОВА
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Пернатый отказался позировать на камеру. Фото: пресс-служба Россельхознадзора РКПернатый отказался позировать на камеру. Фото: пресс-служба Россельхознадзора РК
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Туристы, которые ехали в Крым из Украины, пытались провезти на полуостров попугая в клетке. Так как представитель «животного мира» был запрещен к ввозу, его вернули на территорию соседнего государства.

Кроме того, за прошлую неделю инспекторы Россельхознадзора Крыма пресекли ввоз на полуостров 219 килограммов продукции животного происхождения.

Среди них - сало, яйца, мед и другие запрещенные продукты.

Их выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта.

- Небезопасные товары были возвращены на территорию Украины, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего с начала 2019 года на территорию соседнего государства вернули 6 тысяч килограммов продуктов и 166 голов животных и птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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