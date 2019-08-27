В Крым из Украины пытались провезти попугая в клетке
Туристы, которые ехали в Крым из Украины, пытались провезти на полуостров попугая в клетке. Так как представитель «животного мира» был запрещен к ввозу, его вернули на территорию соседнего государства.
Кроме того, за прошлую неделю инспекторы Россельхознадзора Крыма пресекли ввоз на полуостров 219 килограммов продукции животного происхождения.
Среди них - сало, яйца, мед и другие запрещенные продукты.
Их выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта.
- Небезопасные товары были возвращены на территорию Украины, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Всего с начала 2019 года на территорию соседнего государства вернули 6 тысяч килограммов продуктов и 166 голов животных и птицы.
ИСТОЧНИК KP.RU