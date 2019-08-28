Прокуратура нашла в Симферополе опасные аттракционы
В симферопольском парке имени Тренева и сквере имени 50-летия СССР нашли небезопасные аттракционы. Это обнаружилось в ходе рейда сотрудников прокуратуры и специалистов Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин.
Стало известно, что аттракционы в этих зонах отдыха эксплуатировали ООО «Игро Парк Плюс МЦ» и ИП Тюрников в нарушение установленных требований закона.
Они не обеспечивали безопасность детей, содержали разные металлические конструкции, зазоры и отверстия. Все это могло привести к рискам получения травм.
- В связи с выявленными нарушениями закона в адрес руководителей представления об устранении нарушений закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
В итоге аттракционы привели в соответствие с требованиями безопасности для их использования.
ИСТОЧНИК KP.RU