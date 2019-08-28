Прокуратура нашла в Симферополе опасные аттракционы

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-28T08:57:49+03:00

Они не были безопасными для детей

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В симферопольском парке имени Тренева и сквере имени 50-летия СССР нашли небезопасные аттракционы. Это обнаружилось в ходе рейда сотрудников прокуратуры и специалистов Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин.

Стало известно, что аттракционы в этих зонах отдыха эксплуатировали ООО «Игро Парк Плюс МЦ» и ИП Тюрников в нарушение установленных требований закона.

Они не обеспечивали безопасность детей, содержали разные металлические конструкции, зазоры и отверстия. Все это могло привести к рискам получения травм.

- В связи с выявленными нарушениями закона в адрес руководителей представления об устранении нарушений закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В итоге аттракционы привели в соответствие с требованиями безопасности для их использования.

ИСТОЧНИК KP.RU