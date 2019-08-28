В Крыму с начала года отдохнуло 5,1 миллиона туристов
В Крыму с начала года до 23 августа отдохнули 5 миллионов 153 тысячи туристов. Такие данные «Комсомольской правде-Крым» озвучили в министерстве курортов и туризма Крыма.
Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство отдыхающих прибыло в Крым по мосту - это 61%.
- Эксперты связывают это с улучшением транспортной логистики, адекватной ценовой политикой отельеров и массированной информационной кампанией курорта, - уточнили в Минкурортов.
28% туристов, по данным ведомства, добрались на полуостров авиатранспортом и 10% прибыло через пункты пропуска в Джанкое, Армянске, Перекопе.
526 тысяч от общего количества туристов прибыли в Крым из Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU