На ремонт Керченского политехнического колледжа потратят 188 миллионов рублей
Ремонтные работы в здании Керченского политеха обойдутся бюджету в 188 миллионов рублей. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. По ее словам работы по восстановлению включают в себя три этапа, первый из которых, аварийно - восстановительный, уже позади.
- Сейчас было выделено 113 млн рублей. За эти деньги будет осуществлен ремонт кровель, ремонт и утепление фасада. В бюджетном запросе на 2020 год уже подтверждены 75 миллионов на модернизацию и обновление оборудования, а также на благоустройство территории, - рассказала Гончарова.
Напомним, 17 октября 2018 года на территории Керченского политехнического колледжа произошло массовое убийство. Восемнадцатилетний студент Владислав Росляков привел в действие несколько самодельных взрывных устройств, после чего открыл огонь по учащимся из охотничьего ружья. Погиб 21 человек, включая самого Рослякова.
ИСТОЧНИК KP.RU