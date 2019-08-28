2019-08-28T14:23:31+03:00
Общество

На ремонт Керченского политехнического колледжа потратят 188 миллионов рублей

Все работы завершат в 2020 году
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Так выглядел пострадавший от взрывов корпус Керченского политехаТак выглядел пострадавший от взрывов корпус Керченского политехаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Ремонтные работы в здании Керченского политеха обойдутся бюджету в 188 миллионов рублей. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. По ее словам работы по восстановлению включают в себя три этапа, первый из которых, аварийно - восстановительный, уже позади.

- Сейчас было выделено 113 млн рублей. За эти деньги будет осуществлен ремонт кровель, ремонт и утепление фасада. В бюджетном запросе на 2020 год уже подтверждены 75 миллионов на модернизацию и обновление оборудования, а также на благоустройство территории, - рассказала Гончарова.

Напомним, 17 октября 2018 года на территории Керченского политехнического колледжа произошло массовое убийство. Восемнадцатилетний студент Владислав Росляков привел в действие несколько самодельных взрывных устройств, после чего открыл огонь по учащимся из охотничьего ружья. Погиб 21 человек, включая самого Рослякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе изменится график движения общественного транспорта в вечернее время
Второй случай бешенства зафиксировали в Симферополе
Будем, как Аксенов: Администрация Симферополя решила каждый месяц проводить встречи с народом в прямом эфире
Обещали, но не вышло: Очереди в детсады Крыма к 2020 году ликвидировать не удастся
Для Симферополя дополнительно закупят 25 новых автобусов
За пять лет крымский бюджет стал получать в два раза больше доходов от туристической отрасли
Граждане Украины пытались дважды провезти в Крым оружие и боеприпасы
В Крыму с начала года отдохнуло 5,1 миллиона туристов
В Ялте в пяти метрах от берега нашли труп мужчины
«Крымские тулумбасы»: Фестиваль по рубке шашкой и конкурс казачьей кухни
В октябре начнется роспись Соборной мечети в Симферополе
В Севастополе 2 сентября звонок прозвенит для 4411 первоклассников
Легковушка влетела в МАЗ на «Тавриде»: Погиб человек
Прокуратура нашла в Симферополе опасные аттракционы
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 28 августа
В Севастополе на 15-метровой морской глубине взорвали авиабомбу
Город потеряет облик: Севастопольцы протестуют против сноса деревьев
В Крым из Украины пытались провезти попугая в клетке
Предприятие «Крым Мост» задолжало своим сотрудникам 9 миллионов рублей зарплаты
В Ялте хотят начать строить многоуровневые парковки
Рядом с Карадагским заповедником потушили крупный пожар
В Крыму из СИЗО домой отпустили бойца украинского нацбатальона