За пять лет крымский бюджет стал получать в два раза больше доходов от туристической отрасли
В Крыму с 2014 года количество налоговых поступлений в бюджет республики с туристической отрасли увеличились почти в два раза.
- В 2014 году эта сумма составляла 1,7 миллиарда рублей, а в 2018 году - 3,2 миллиарда рублей. В прошлом году прямые доходы от туристской отрасли в общей сумме налогов составили 7,3%, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе министерства курортов и туризма региона, ссылаясь на Управление федеральной налоговой службы по РК.
За первое полугодие этого года туристическая отрасль принесла бюджету Крыма 1,46 миллиарда рублей, уточнили в ведомстве.
При этом учитывались налоги только тех предприятий, у которых по общей классификации видов экономической деятельности туристическая или гостиничная отрасль указывалась как основная.
ИСТОЧНИК KP.RU