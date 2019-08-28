За пять лет крымский бюджет стал получать в два раза больше доходов от туристической отрасли

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-28T13:55:47+03:00

За первое полугодие этого года туристическая отрасль принесла бюджету Крыма 1,46 миллиарда рублей Фото: Надежда ДАЦЮК

В 2018 году бюджет республики пополнился на 3,2 миллиарда рублей, а в 2014 - на 1,7 миллиарда

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В Крыму с 2014 года количество налоговых поступлений в бюджет республики с туристической отрасли увеличились почти в два раза.

- В 2014 году эта сумма составляла 1,7 миллиарда рублей, а в 2018 году - 3,2 миллиарда рублей. В прошлом году прямые доходы от туристской отрасли в общей сумме налогов составили 7,3%, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе министерства курортов и туризма региона, ссылаясь на Управление федеральной налоговой службы по РК.

За первое полугодие этого года туристическая отрасль принесла бюджету Крыма 1,46 миллиарда рублей, уточнили в ведомстве.

При этом учитывались налоги только тех предприятий, у которых по общей классификации видов экономической деятельности туристическая или гостиничная отрасль указывалась как основная.

ИСТОЧНИК KP.RU