Второй случай бешенства зафиксировали в Симферополе

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-28T16:16:18+03:00

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В Симферополе зарегистрировали второй случай бешенства, носитель вируса – кот. Из-за этого в частном доме по улице Связистов установили карантин.

Он продлится два месяца при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

- Неблагополучной территорией в городе считать пересечение улиц: Винницкой, Телефонный спуск и Кизиловой, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время карантина нельзя торговать животными на этой территории, вывозить за ее пределы собак и кошек, а также проводить выставки.

Всего за 2019 года зарегистрировали 25 случаев бешенства в Крыму и еще один в Севастополе. Среди носителей вируса: домашние животные (кошки, собаки, крупный рогатый скот) и дикие - волки, лисы, шакал.

ИСТОЧНИК KP.RU