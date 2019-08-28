Второй случай бешенства зафиксировали в Симферополе
В Симферополе зарегистрировали второй случай бешенства, носитель вируса – кот. Из-за этого в частном доме по улице Связистов установили карантин.
Он продлится два месяца при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
- Неблагополучной территорией в городе считать пересечение улиц: Винницкой, Телефонный спуск и Кизиловой, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Во время карантина нельзя торговать животными на этой территории, вывозить за ее пределы собак и кошек, а также проводить выставки.
Всего за 2019 года зарегистрировали 25 случаев бешенства в Крыму и еще один в Севастополе. Среди носителей вируса: домашние животные (кошки, собаки, крупный рогатый скот) и дикие - волки, лисы, шакал.
ИСТОЧНИК KP.RU