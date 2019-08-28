2019-08-28T18:40:49+03:00
Общество

Для выборов в Госсовет Крыма напечатали вторую партию бюллетеней

Они будут отличаться по цвету
Александра КОРШУНОВА
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Избирательные комиссии должны их забрать до конца дня. Фото: "Крымская газета"Избирательные комиссии должны их забрать до конца дня. Фото: "Крымская газета"
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В крымской типографии напечатали вторую партию бюллетеней для выборов в Госсовет РК. На сегодняшний день их изготовлено 1,4 миллиона по республиканскому избирательному округу.

И такое же количество для голосования по 25 одномандатным избирательным округам.

Как уточнил «Крымской газете» глава Избиркома Крыма Михаил Малышев, они будут отличаться по цвету.

По республиканскому избирательному округу они будут красными, а по одномандатным избирательным округам - синие. Территориальные избирательные комиссии должны забрать бюллетени до конца дня.

Напомним, ранее была информация, что для голосования на выборах в Госсовет Крыма отпечатали 2,3 миллиона бюллетеней. Их уже передали на 25 комиссий Избиркома.

Бюллетени будут опускаться в обычный ящик для голосования. А в некоторых округах будут использовать комплекс для их обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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